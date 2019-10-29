Ваше отражение: в Сети обсуждают манекен офисного клерка Эммы - видео

Воплощение всех сотрудников в офисе: постоянно согнутая спина из-за работы в неправильной позе, варикоз, выпирающий из-за постоянного сидения живот, сухие и красные глаза.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Вы когда-нибудь задумывались о том, как будете выглядеть, если сотню лет проработаете в офисе? Британские ученые решили вам наглядно показать.

Последние несколько дней весь Интернет бурно обсуждает Эмму - именно так создатели назвали реалистичный манекен, который демонстрирует негативные последствия сидячего образа жизни.

Эмму сделали в качестве иллюстрации к исследованию условий труда. Согласно отчету, 90% сотрудников британских компаний страдают от тех или иных симптомов, связанных с сидячим образом жизни и недостаточной активностью.

По мнению авторов исследования, если мы не изменим свой образ жизни, то через двадцать лет будем выглядеть как Эмма: у нее "постоянно согнутая спина из-за работы в неправильной позе, варикоз из-за недостаточного кровообращения, выпирающий из-за постоянного сидения живот, сухие и красные глаза из-за многих часов смотрения в монитор".

Также Эмма страдает от болей в спине и головных болей.