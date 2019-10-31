Пожар в поезде в Пакистане: более 60 человек погибло, десятки пострадали

К настоящему времени опознана лишь часть погибших. У некоторых из жертв ожоги настолько сильны, что установить их личность не представляется возможным.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Число жертв пожара в поезде в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана достигло 62 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Согласно предварительным данным, причиной пожара послужил взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. По свидетельствам очевидцев, пламя охватило три вагона поезда, полностью их уничтожив.

"Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, большая часть смертей связана с тем, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. По его оценкам, движение на железнодорожных путях после этой аварии будет восстановлено в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении.

Медики сообщили, что к настоящему времени опознана лишь часть погибших. У некоторых из жертв ожоги настолько сильны, что установить их личность не представляется возможным.