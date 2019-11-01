Таджикистанца сняли с рейса Домодедово-Куляб за пьяный дебош

Скандалист нецензурно выражался, махал руками, вступал в конфликт с попутчиками и не реагировал на замечания бортпроводников.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Гражданина Таджикистана 1978 года рождения сняли с рейса Домодедово-Куляб после того, как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он устроил дебош на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по ЦФО.

"Поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт самолета, готовящегося вылететь в Куляб", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, командир воздушного судна принял решение отказать в перелете на данном рейсе одному из пассажиров, который имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: нецензурно выражался, махал руками, вступал в конфликт с попутчиками и не реагировал на замечания бортпроводников.

Стюарды скрутили скандалиста и удерживали его в проходе самолета, пока не подоспела полиция и не доставила его в дежурную часть.

Пассажир UzAirways устроил дебош во время полета из Нью-Йорка в Ташкент >>

Напомним, в конце октября пассажир, летевший рейсом HY102 "Узбекистон хаво йуллари" из Нью-Йорка в Ташкент, устроил дебош на борту самолета.

Во время полета 51-летний мужчина агрессивно вел себя по отношению к другим пассажирам и бортпроводникам. На просьбу занять свое место, он отвечал оскорблениями и отказывался выполнять требования экипажа. В условиях полета такие действия могли угрожать безопасности, поэтому нарушителя порядка пришлось скрутить и привязать к креслу.