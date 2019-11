В США назвали Россию реальной военной угрозой

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия остается для Соединенных Штатов Америки "самой реальной военной угрозой", пишут авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института The Heritage Foundation.

Авторы документа подчеркивают, что Москва мешает продвижению интересов Вашингтона в Европе.

"Россия остается реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе", — указано в тексте.

Отмечается, что поведение России агрессивно, страна ведет себя "угрожающе" с позиции ее "возрастающих способностей".

Эксперты напоминают, что у России есть самый большой арсенал ядерного оружия среди остальных держав, которое способно "уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".

Особое внимание в докладе уделяется модернизации российской армии. В частности, исследователи отмечают наличие у России зенитных ракетных систем С-500 "Прометей", мощную систему противоспутниковых комплекс и средств радиоэлектронной борьбы, а также танки Т-72, Т-80 и Т-90.

Контрольная закупка: какую военную технику РФ поставит в Узбекистан >>

Авторы доклада также называют Китай "самой всеобъемлющей угрозой" для США.