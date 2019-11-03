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В США назвали Россию реальной военной угрозой

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Sputnik Узбекистан

Американские эксперты считают, что Россия ведет себя агрессивно и "угрожающе" с позиции ее "возрастающих способностей".

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Россия остается для Соединенных Штатов Америки "самой реальной военной угрозой", пишут авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института The Heritage Foundation.

Авторы документа подчеркивают, что Москва мешает продвижению интересов Вашингтона в Европе.

"Россия остается реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе", — указано в тексте.

Отмечается, что поведение России агрессивно, страна ведет себя "угрожающе" с позиции ее "возрастающих способностей".

Новейшая военная техника приведена в боевую готовность
© Sputnik .
Военная техника РФ приведена в боевую готовность - видео

Эксперты напоминают, что у России есть самый большой арсенал ядерного оружия среди остальных держав, которое способно "уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц".

Особое внимание в докладе уделяется модернизации российской армии. В частности, исследователи отмечают наличие у России зенитных ракетных систем С-500 "Прометей", мощную систему противоспутниковых комплекс и средств радиоэлектронной борьбы, а также танки Т-72, Т-80 и Т-90.

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Авторы доклада также называют Китай "самой всеобъемлющей угрозой" для США.

Теги:
рейтинг, Китай, Россия, США



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