Экс-министр Украины заявила о возможной попытке свержения Зеленского с поста президента

В качестве основного аргумента некие политические силы на Украине могут использовать миротворческий процесс на Донбасе.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в интервью одному из местных телеканалов, сообщает RT.

По словам экс-министра, некоторые политические силы хотят использовать для свержения президента Зеленского нынешнюю ситуацию на Донбасе, выставив миротворческий процесс разведения сил, как "капитуляцию". При этом она отметила, что на данный момент у Зеленского "нет силовиков".

Лукаш также дала оценку нынешней экономической ситуации в стране, которая на ее взгляд не улучшилась, а ухудшилась. Хотя в целом, на ее взгляд, жить стало немного легче и свободнее.