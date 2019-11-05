СМИ: Турция задержала семью старшей сестры аль-Багдади

65-летняя Расмия Авад была задержана вечером 4 ноября в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Ее подозревают в связях с экстремистской группировкой.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Власти Турции задержали старшую сестру лидера "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) Абу Бакра аль-Багдади вместе с ее семьей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское агентство Associated Press и британский Reuters.

65-летняя Расмия Авад была задержана вечером 4 ноября в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Ее подозревают в связях с экстремистской группировкой.

"Подобное (задержание - Прим. ред.) является золотой жилой для разведки. То, что она знает об (ИГ), может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - заявил источник.

При этом вместе с ней были ее муж, пятеро детей и невестка. Совершеннолетние задержанные допрошены, пишет агентство.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ подтвердила ликвидацию своего главаря.