Катрин Денев была госпитализирована из-за ишемического инсульта

С актрисой случился "удар усталости" из-за напряженного графика: она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Французская актриса Катрин Денев вчера была госпитализирована в Париже. Причиной послужил ишемический инсульт, сообщает The Variety.

По информации издания, на момент госпитализации 76-летняя Денев находилась в достаточно тяжелом состоянии и нуждалась в обширных обследованиях.

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По данным СМИ, с актрисой случился "удар усталости" из-за напряженного графика: она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко, который выйдет в 2020 году.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Наиболее известными фильмами, в которых она снималась, стали "Шербурские зонтики", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Отвращение" и другие.