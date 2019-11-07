12:33 07 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Катрин Денев

Катрин Денев была госпитализирована из-за ишемического инсульта

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
Получить короткую ссылку
25 0 0
Sputnik Узбекистан

С актрисой случился "удар усталости" из-за напряженного графика: она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Французская актриса Катрин Денев вчера была госпитализирована в Париже. Причиной послужил ишемический инсульт, сообщает The Variety.

По информации издания, на момент госпитализации 76-летняя Денев находилась в достаточно тяжелом состоянии и нуждалась в обширных обследованиях.

Конец эпохи: умер автор музыки "Шербурских зонтиков" Мишель Легран >>

По данным СМИ, с актрисой случился "удар усталости" из-за напряженного графика: она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко, который выйдет в 2020 году.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Наиболее известными фильмами, в которых она снималась, стали "Шербурские зонтики", "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Отвращение" и другие.

Теги:
киноиндустрия, Кино, Культура, знаменитости, болезнь, госпитализация, Франция, Франция, актриса



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья
Samarkand Half Marathon: как прошел первый международный благотворительный забег в Узбекистане
От Регистана по всему Самарканду: как полумарафон объединил многих - видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться