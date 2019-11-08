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Климатическая забастовка

Названы самые популярные выражения 2019 года

© AFP 2018 / JONATHAN NACKSTRAND
В мире
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Sputnik Узбекистан

В список наиболее используемых словосочетаний года попали слова инфлюенсер, дипфейк, небинарный, хоуп-панк и многие другие.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Словосочетанием года стало выражение Climate strike ("Климатическая забастовка") - такие данные приводит британский словарь Collins English Dictionary, пишет The Guardian.

По словам составителей рейтинга, в 2019 году использование этой фразы увеличилось в сто раз.

"Климатическая забастовка" — это форма протеста, во время которой люди не учатся или не работают, чтобы присоединиться к демонстрантам, требующим действий по борьбе с изменением климата.

В список также попали слова influencer ("инфлюенсер" - человек, мнение которого значимо для определенной аудитории), hopepunk ("хоуп-панк" — художественное движение, направленное на создание позитивной повестки), deepfake ("дипфейк" — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте), non-binary ("небинарный" — о людях с нейтральным гендером, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина).

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Напомним, впервые "Климатической забастовкой" были названы протестные акции, приуроченные к Конференции ООН по изменению климата, которая состоялась в Париже в 2015-м.

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В последующие годы экоактивисты стали все чаще прибегать к подобной форме протеста. Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг.

Теги:
мир, мир, планета, Экологическая акция, экология, эколог



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