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Миллиардер Алишер Усманов

Журналист, обвиненный в клевете на Усманова, объявлен в международный розыск

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Sputnik Узбекистан

Следствие вышло с ходатайством о его заочном аресте, рассмотрение которого состоится 11 ноября в Тверском суде Москвы.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Журналист "Росбалта" Александр Шварев, обвиняемый в вымогательстве и клевете в адрес узбекистанца Алишера Усманова, объявлен в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Игоря Бушманова.

Более того, следствие просит суд его заочно арестовать.

"Следствие вышло с ходатайством о его заочном аресте, рассмотрение которого состоится 11 ноября в Тверском суде Москвы в 14.00. Но он не скрывает, что находится в Латвии, и это известно следствию", - говорится в сообщении.

Защитник подчеркнул, что в своем ходатайстве следователь называет Шварева безработным, хотя доподлинно известно его место работы. 

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Напомним, весной у журналиста "Росбалта" Александра Шварева прошел обыск. Адвокат информагентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки.

Бушманов ранее сообщал, что журналист подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУ СК по Москве, где указывается о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции "Росбалта".

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Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.

Теги:
арест, розыск, Клевета, обвинение, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Алишер Усманов



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