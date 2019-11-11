Арест, грабежи и отставки: президент Боливии заявил о своем уходе

В течение нескольких часов после выступления Моралеса появились сообщения о грабежах, пострадали дома самого экс-президента и главы его администрации, а также в отставку подали все те, кто потенциально мог управлять страной.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, в стране начался хаос - ушли все, кто мог управлять государством, а самого лидера хотят арестовать, об этом сообщает РИА Новости.

Все началось с того, что рано утром в воскресенье Моралес сделал неожиданное для многих объявление о созыве новых президентских выборов. Свое решение он мотивировал, в том числе, желанием прекратить насилие в стране, которое уже привело к жертвам.

"В ответ оппозиция заявила, что проведения новых выборов недостаточно и потребовала отставки президента. К этому заявлению присоединились и ряд влиятельных социальных и трудовых объединений", - говорится в сообщении.

Постепенно, одно за одним стали появляться заявления высокопоставленных чиновников об отставке - ушел с поста глава палаты депутатов, министр горной промышленности.

Спустя пару часов уйти Моралеса в отставку попросили уже военные - главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал президента отказаться от мандата, чтобы восстановить мир в стране.

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Вечером Моралес объявил об отставке.

В течение нескольких часов после выступления Моралеса появились сообщения о грабежах на одном из предприятий, были сожжены 15 автобусов в столице страны, пострадали дома самого экс-президента и главы его администрации.

Буквально в течение полутора часов в отставку подали все те, кто потенциально мог управлять страной до проведения новых выборов - вице-президент, глава Сената, первый вице-спикер Сената. В итоге бразды правления временно переходят к оппозиционному второму вице-спикеру сената Боливии Жанин Аньес.

Также есть данные, что в настоящее время военные и полиция разыскивают бывшего президента страны, якобы выдан ордер на его арест.