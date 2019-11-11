Асад: стать кандидатом на пост президента Сирии сможет каждый

Башар Асад рассказал, что думает о встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, также рассуждает на тему выборов в 2021 году и про аль-Багдади.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Президент Сирии Башар Асад дал большое интервью телеканалу RT, в котором пообещал, что баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2021 году смогут все желающие.

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По его словам, в избирательных бюллетенях будут имена нескольких кандидатов.

"В прошлый раз кандидатов было три, в следующий будет столько человек, сколько захотят баллотироваться. Таких людей будет несколько", - сказал Асад в интервью.

Также Асад заявил, что идея о встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом кажется ему сейчас неуместной.

"Сейчас идея о встрече с ним мне кажется неуместной. Вряд ли тот, кто оккупирует твою территорию, может быть желанным собеседником", — сказал президент Сирии.

Он напомнил, что ранее у них состоялся ряд встреч.

"Мы ведем переговоры, но только не с Эрдоганом. Мы с ним взаимодействовали по вопросам безопасности при посредничестве России в рамках трёхсторонних встреч, которых было две или три и которые ни к чему в итоге не привели. Мы не выступаем против самого принципа переговоров с врагами, особенно если учесть, что мы не считаем турецкий народ врагом. Турки – наши соседи, нас объединяет общее прошлое, они просто не могут быть врагами Сирии. Наши враги – это Эрдоган, его политика и его приближённые. То, что мы вместе противостояли террористическим группировкам как в Турции, так и в Сирии, не подразумевает единства во мнениях по остальным вопросам особенно после того, как он публично и официально устроил вторжение в Сирию", — отметил Асад.

По его словам, все действия Дамаска в борьбе с террористами, в том числе при поддержке Москвы, на Западе преподносятся как атаки по гражданским, что является ложью.

Кроме того, Асад выразил мнение, что США операцией по устранению Абу Бакра аль-Багдади могли провести "ребрендинг" террористической организации "Исламское государство"*.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация