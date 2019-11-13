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Tesla

В Берлине построят первый европейский завод Tesla

© REUTERS / Lefteris Karagiannopoulos
В мире
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Sputnik Узбекистан

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, сообщает Deautsche Welle со ссылкой на выступление Илона Маска на церемонии Golden Steering Wheel.

По словам Маска, завод под названием Gigafactory расположится рядом с новым аэропортом Берлина.

В Twitter Маск также уточнил, что в Германии компания будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. 

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика.

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Напомним, компания Tesla представит свой первый электрический пикап под названием Cybertruck уже в ноябре.

Электрический пикап будет выглядеть как "бронетранспортер из будущего".

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Также недавно компания объявила, что интерьеры автомобилей Model 3 теперь доступны в полностью веганском варианте, включая руль.

Теги:
Берлин, Германия, Германия, США, США, завод, электромобиль, электромашина, Илон Маск, Tesla



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