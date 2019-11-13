В Берлине построят первый европейский завод Tesla

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, сообщает Deautsche Welle со ссылкой на выступление Илона Маска на церемонии Golden Steering Wheel.

По словам Маска, завод под названием Gigafactory расположится рядом с новым аэропортом Берлина.

Congrats to Tesla team on Model 3 winning best midsize car in Germany! 🇩🇪🇩🇪🇩🇪 https://t.co/4CDTf4c3eC — Elon Musk (@elonmusk) 13 ноября 2019 г.

В Twitter Маск также уточнил, что в Германии компания будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y.

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика.

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