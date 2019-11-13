Примечательно, что подобный выход американского артиста Джастина Бибера стоит несколько миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. На открытие бургерной Тимати Black Star в Лос-Анджелесе пожаловал сам Джастин Бибер вместе со своей женой Хейли, сообщают российские Telegram-каналы.

Telagram Джастин Бибер побывал на открытии бургерной Тимати в Лос-Анджелесе - фото

На видео видно, как молодожены заходят в заведение в окружении папарацци, минуя огромную очередь.

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СМИ также заметили, что подобный выход американского артиста Бибера стоит несколько миллионов долларов, а уговорить этого скандального артиста на публичность - самое сложное дело даже для местных заведений.

Напомним, в Ташкенте осенью открылся первый ресторан российской сети Black Star Burger.

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Эта российская сеть ресторанов ведет свою историю с сентября 2016 года. Заведение открыл бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. Считается, что Black Star Burger первым ввел в моду есть бургеры в черных перчатках.