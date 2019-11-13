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Наводнение в Венеции

Город на воде ушел под воду: наводнение в Венеции

AP Photo/Luca Bruno
В мире
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Sputnik Узбекистан

Уровень воды в Венеции в ночь на среду достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории. По словам Дзайи, из-за затопления 80% поверхности города оказалось под водой.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Венеции все силы брошены на ликвидацию последствий рекордного наводнения, которое нанесло ущерб, передает РИА Новости.

"Точной оценки пока нет, но определенно можно говорить о сотнях миллионах евро", - сказал мэр итальянского города Луиджи Бруньяро в ходе специальной пресс-конференции.

По его словам, ситуация вокруг наводнения касается не только восстановления от нынешних разрушений и возмещения убытков, но и "самого будущего" Венеции.

Венеция или уже Атлантида: снова затопленный Ташкент – видео
© Одноклассники
Венеция или уже Атлантида: снова затопленный Ташкент – видео

В свою очередь президент области Венето Лука Дзайа назвал произошедшее "апокалиптическим бедствием".

Глава региона также выразил обеспокоенность в связи с новыми осадками, в том числе снегом в соседних горах. По его словам, в будущем погодный сценарий может повторить ситуацию 2010 года со снегопадами и порывистыми ветрами, когда сумма установленного ущерба составила миллиард евро.

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Уровень воды в Венеции в ночь на среду достиг рекордных 187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории. По словам Дзайи, из-за затопления 80% поверхности города оказалось под водой.

Напомним, с начала ноября в городе установлен "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды", в результате которого исторический центр Венеции оказался затоплен почти на 75%.

 




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