Заселившись в комнату, вам придется показать себя всему миру. Единственное место, где камеры нет, - общий туалет или душевая.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Отель Business Ryokan Asahi, расположенный в японском городе Фукока, открыл для гостей специальный номер, ночь в котором стоит 130 иен (1,2 доллара или 76 рублей), однако не за просто так, сообщает издание Sora News24.

Оказалось, что в комнате находится камера, которая транслирует все ваши действия на YouTube-канал.

Камера не передает звук, чтобы избежать жалоб на нарушение авторских прав. Однако все, что вы делаете в комнате, увидят миллионы людей по всему миру.

Номер напоминает рядовую японскую гостиную с татами, складным матрацем, низким столом, чайником и телевизором. За дополнительную плату можно включить кондиционер — два часа его работы стоят как ночь в номере. Камера охватывает весь номер, так что спрятаться от нее почти невозможно.

Единственное место, где камеры нет, - общий туалет или душевая.

На YouTube-канале набралось уже шесть роликов со смельчаками. Один из них — репортер SoraNews.

Sora News24 Номер за доллар с миллионами зрителей: отель предлагает необычную услугу

Руководители отеля рассказали, что раньше долларовая комната сдавалась по цене обычной, но гости почти не селились в нее. Теперь жилплощадь приносит хоть какой-то доход.

А вы готовы на такой эксперимент?