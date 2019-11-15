Facebook без объяснений больше месяца блокирует канал, принадлежащий RT

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, эта ситуация в очередной раз демонстрирует доминирование американской цензуры в мире.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Социальная сеть Facebook на протяжении пяти недель без каких-либо объяснений ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском Russia Today Documentary (RTD).

"Нашей документалке уже больше месяца ограничивают аудиторию на "Фейсбуке". RTД размещает посты, но их никто не видит в своей новостной ленте", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Facebook.

По ее словам, RT неоднократно направлял запрос в техподдержку Facebook, однако ответа до сих пор не получил.

"Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", - добавила Симоньян.

Ранее Facebook удалил страницу проекта Russian Kitchen с рецептами русской кухни. Сообщество, где было около 40 тысяч подписчиков, исчезло без всяких обоснований и предупреждений.

Симоньян о блокировке в Facebook: никто уже не пытается верить в свободу >>

В сентябре главному редактору RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook на три дня "за нарушение стандартов сообщества". Позднее соцсеть признала данные действия ошибкой.