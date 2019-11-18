Бренды отказываются от "черной пятницы" из-за изменения климата

По мнению активистов, день всемирных распродаж заставляет людей покупать ненужные вещи и тем самым вредить природе.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Более мировых 300 брендов объединились в рамках движения Make Friday Green Again, в котором призывают игнорировать день всемирных распродаж, сообщает BBC News.

По мнению активистов, "черная пятница" заставляет людей покупать ненужные вещи и тем самым вредить природе.

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Так же поощрять перепроизводство, а это одна из причин климатического кризиса.

Они советуют в этот день провести ревизию дома и посмотреть, какие из имеющихся вещей можно починить, продать или переработать.

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Новое движение основал один из владельцев экологичной швейной компании Faguo Николас Рор.

"Я бы предпочел, чтобы магазины предлагали хорошие цены круглый год, а не один день", — говорит Рор.

Напомним, обычай устраивать распродажи в "черную пятницу" установился еще в XIX веке, а термин появился в 1966 году и поначалу употреблялся в основном на Восточном побережье США.

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Из-за того, что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" выпадает в промежуток времени с 23 по 29 ноября.

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В "черную пятницу" магазины открываются очень рано — около 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки — от 50 до 80%. Это делается для того, чтобы привлечь в торговые точки как можно больше покупателей.