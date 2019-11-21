21:19 21 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Страны ЦА столкнулись с падением нравственности — Жээнбеков

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
84 0 0
Sputnik Узбекистан

Сооронбай Жээнбеков выступил на конференции, посвященной религиям. На нее прибыли делегация из России и представители духовенства стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. За последние десятилетия республики Центральной Азии столкнулись с падением нравственности и нивелированием этических норм, сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на международной конференции "Православие и ислам — религии мира" в госрезиденции "Ала-Арча", сообщает Sputnik Кыргызстан.

Глава государства отметил, что в конференции участвуют большая делегация из России, а также представители духовенства из стран Центральной Азии. По его словам, будучи независимыми государствами, удалось сохранить общность культурных ценностей и единство духовного пространства. Страны региона имеют схожий менталитет, сказал Жээнбеков.

"К сожалению, за последние десятилетия все наши страны столкнулись с такими явлениями, как погоня за материальными ценностями в ущерб духовным, падение нравственности, нивелирование моральных и этических норм", — сказал президент.

Он отметил, что странам региона предстоит действовать совместно и координировать усилия для эффективного преодоления этих негативных факторов и построения высоконравственного общества.

 

Теги:
Президент, Сооронбай Жээнбеков, Киргизия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вера Брежнева
Самые богатые Instagram-блогеры России - фото
Гаспарян: Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Гаспарян: в мире не хватит галоперидола, чтобы угомонить Украину – видео
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться