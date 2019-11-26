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Узбекистанец, похожий на Зеленского, задал вопрос президенту Украины

Узбекистанцу и двойнику Зеленского предложили вести шоу на Украине

НТВ
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Sputnik Узбекистан

Авторы украинского шоу "Квартал-95" сделали предложение о совместных выступлениях двойнику президента Украины Владимира Зеленского.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Узбекистанец и двойник президента Украины Умид Усабоев двигается только вперед: бывшему маляру предложили вести передачу на украинском телевидении, сообщает Mash.

"Авторы украинского шоу "Квартал-95" сделали предложение о совместных выступлениях двойнику президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

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По словам самого Умида, с ним связался лично один из руководителей шоу Евгений Кошевой. Бывший коллега по сцене ушедшего в политику настоящего Зеленского предложил вместе вести передачи на украинском телевидении.

"Мне видеозвонок. Смотрю, украинский номер. А там, кажется, Евгений Кошевой. Там темно было, не так хорошо видно. Он говорит, давай мы тебя заберем, присоединяйся к нам, приезжай к нам. "Квартал-95", оказывается, оттуда звонил. Говорит, вместе будем работать. Вместе с Кошевым вести передачи, смешить людей", — рассказал узбекистанец.

Также Усабоев заявил, что с удовольствием поработает в "Квартал-95".

Примечательно, что в последнее время узбекистанцу поступают одни за другим предложения по работе: он сыграет президента Украины в российском комедийном фильме.

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Напомним, двойника украинского лидера обнаружили в московском метро в октябре.

В одном из Телеграм-каналов появилось видеоинтервью, в котором мужчина рассказал о себе: его зовут Умид, он работает маляром и приехал из Узбекистана с женой и детьми.

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Большая популярность настигла молодого человека после публикации фото, на котором он сидит в вагоне метро.

Теги:
узбекистанец, двойник, Владимир Зеленский, Украина, Украина



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