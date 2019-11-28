Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Советский Союз был бы мировой державой, не уступающей США, если бы продолжил свое существование. К такому выводу пришло китайское издание Fenghuang wang.

По мнению автора, если бы СССР не развивался в научной и технической сферах, он тем не менее "остался бы вне всякого сомнения второй сильнейшей страной в мире", поскольку имел ряд сильных сторон: обширную территорию и молодое многочисленное население.

В статье также отмечается, что Советский Союз являлся второй по величине экономикой мира, а военная продукция составляла около 80% промышленного производства, и благодаря военной мощи страна могла бы оказать давление на США в случае необходимости.

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Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой. Если бы Советский Союз существовал в наши дни, скорее всего, США "были бы более сдержанны в провокациях", говорится в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что привело к распаду СССР. По его мнению, причиной развала страны послужила неэффективная экономическая политика, которая привела к коллапсу в социальной и политической сферах.

Позднее высказывание российского лидера прокомментировал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. По его словам, необходимо было своевременно демократизировать и реформировать отношения между народами республик, чего сделано не было. Горбачев заявил, что у союзных республик возникло "свое государственное понимание, и с этим надо было считаться".