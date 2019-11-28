15:16 28 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.74
  • EUR10465.04
  • USD9494.68
Поиск

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
В мире
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1214/08/12140835.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191128/12894047/Kitayskie-SMI-otsenili-naskolko-silnym-byl-by-sovremennyy-SSSR.html

О причинах распада великой сверхдержавы также ранее высказались российский лидер Владимир Путин и экс-президент СССР Михаил Горбачев.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Советский Союз был бы мировой державой, не уступающей США, если бы продолжил свое существование. К такому выводу пришло китайское издание Fenghuang wang.

Флаг СССР
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Почему распался СССР?

По мнению автора, если бы СССР не развивался в научной и технической сферах, он тем не менее "остался бы вне всякого сомнения второй сильнейшей страной в мире", поскольку имел ряд сильных сторон: обширную территорию и молодое многочисленное население.

В статье также отмечается, что Советский Союз являлся второй по величине экономикой мира, а военная продукция составляла около 80% промышленного производства, и благодаря военной мощи страна могла бы оказать давление на США в случае необходимости.

Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >>

Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой. Если бы Советский Союз существовал в наши дни, скорее всего, США "были бы более сдержанны в провокациях", говорится в статье.

© Sputnik / Viktor Chernov
"Прекрасное далёко", или Как проводили лето дети в СССР – фото
21

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что привело к распаду СССР. По его мнению, причиной развала страны послужила неэффективная экономическая политика, которая привела к коллапсу в социальной и политической сферах.

Позднее высказывание российского лидера прокомментировал бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. По его словам, необходимо было своевременно демократизировать и реформировать отношения между народами республик, чего сделано не было. Горбачев заявил, что у союзных республик возникло "свое государственное понимание, и с этим надо было считаться".

По теме

МИД РФ: искажение фактов о голоде в СССР – умышленная провокация
Бордюгов: мы боремся с принижением роли СССР в разгроме гитлеровской Германии
Такие разные, или История елочных игрушек СССР – фотопарад
Теги:
история, СМИ, Китай, распад СССР, СССР



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбольный рефери из Узбекистана Равшан Ирматов
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик террористов
В Иркутске арестован предполагаемый вербовщик ИГ* из Таджикистана – видео
Невесомое богатство: кому и сколько хлопка поставляет Узбекистан

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться