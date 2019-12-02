Траур в Забайкалье: страшное ДТП унесло жизни 19 человек - фото

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Днем 1 декабря в Забайкалье произошла страшная трагедия - ДТП с автобусом, где погибли 19 человек, 21 пострадал, сообщает РИА Новости.

"Автобус сообщением Чита-Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края 2 декабря объявил траур по погибшим.

Пресс-служба МЧС РФ ДТП в Забайкалье

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Авария с участием автобусов в Ташкенте: погиб один человек >>

Напомним, в начале ноября в Ташкентской произошло серьезное ДТП с участием двух автобусов, в которых находилось, в общей сложности, 39 человек. Погиб один человек, остальные были доставлены в ближайшие больницы.