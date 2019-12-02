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Рафаэль Гросси

Утвержден новый глава МАГАТЭ

© AFP 2018 / JOE KLAMAR
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191202/12922124/Utverzhden-novyy-glava-MAGATE.html

Этот пост впервые занял латиноамериканец. Он стал шестым главой агентства со сроком полномочий до 2 декабря 2023 года.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. На специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии был утвержден новый глава МАГАТЭ. Им стал аргентинский дипломат Рафаэль Гросси.

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Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
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Выборы гендиректора проводились в связи со смертью в июле прежнего руководителя организации, японского дипломата Юкии Амано.

Гросси – первый латиноамериканец, занявший пост главы МАГАТЭ. Он приступит к своим обязанностям 3 декабря. В 1998-2001 годах он был представителем Аргентины в НАТО. В 2002-2007 годах возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В 2011-2013 годах занимал пост заместителя генерального директора МАГАТЭ. С июня 2013-го он был назначен послом и постоянным представителем Аргентины при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ. Теперь же Гросси официально стал шестым главой агентства со сроком полномочий до 2 декабря 2023 года.

Напомним, что главой МАГАТЭ до дня своей смерти 22 июля 2019-го являлся японец Юкиа Амано.

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Затем исполняющим его обязанности был назначен Корнел Феруцэ (Румыния), однако в последнем раунде голосования Гросси обошел Феруцэ, получив поддержку 24 из 35 членов совета управляющих.

МАГАТЭ была создана в 1957 году для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

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Теги:
назначение, председательство, МАГАТЭ



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