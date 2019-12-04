Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, есть погибшие

В результате погибла женщина, ранен прохожий, а при задержании злоумышленник ранил водителя Росгвардии.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Перми местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из ружья по прохожим, сообщает РИА Новости.

В результате погибла женщина, ранен прохожий, а при задержании злоумышленник ранил водителя Росгвардии.

"Ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире, после чего вышел на улицу, где во время стрельбы ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Кроме этого, причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле", - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудников правоохранительного органа".

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Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения.

Напомним, в октябре 40-летний житель Джизака, повздорив со своим другом, открыл стрельбу по толпе из охотничьего ружья.