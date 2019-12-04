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La agencia de noticias Sputnik

Посольство России в Эстонии призвало оставить Sputnik в покое

© Sputnik / Igor Russak
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В российском ведомстве заявили, что ни один из представителей эстонских или иных СМИ в России не сталкиваются с подобными ограничениями в работе.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Посольство России в Эстонии прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг российского агентства Sputnik. В ведомстве назвали это "откровенной травлей" и призвали эстонские власти не мешать информационному агентству функционировать.

"Данное СМИ, действующее в строгом соответствии с эстонским законодательством, подвергается беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю. Одновременно открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиаресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу Sputnik Эстония, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире", - отмечают в дипломатическом ведомстве.

Посольство также указало, что "ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие Россию, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности".

Павильон новостного агентства Sputnik
© Sputnik / Konstantin Chalabov
В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны

"В Эстонии можно много услышать о ее приверженности демократическим ценностям, в том числе принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики. В реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям. Дать возможность коллективу ИА Sputnik Эстония беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова", - заявили в посольстве.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов сотрудников агентства Sputnik в Эстонии. Недавно стало известно, что эстонские филиалы международных банков заморозили переводы зарплат, налоговых платежей и оплаты за аренду офиса. Другие банки Эстонии, в которые обращалось агентство, также отказались проводить операции.

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Теги:
посольство, Эстония, Россия, Sputnik



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