В Крыму чиновников будут назначать с учетом того, что о них пишут СМИ

Теперь для того, чтобы получить высокую должность, крымскому чиновнику нужно позаботиться о хорошей репутации в медиапространстве.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики и упоминаний в средствах массовой информации. Об этом сообщил председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин, передает РИА Новости.

"К примеру, гражданин Иванов назначается на должность заместителя министра, а в СМИ по нему множество страниц негативной информации по его предыдущей деятельности, взаимоотношениям с соседями", - заявил Акшатин.

По его мнению, СМИ не следует недооценивать, поскольку это своеобразный маркер, который поможет сложить полное представление о человеке.

Акшатин отметил, что для сбора характеристики на чиновника будут использоваться уже существующие базы, которые систематизируют информацию.

Чиновник упомянул, что с мая 2020 года в Крыму также будет запущена новая методика оценки уровня коррупции в органах власти.

Недавно в Узбекистане также решили поднять вопрос репутации местных чиновников в глазах журналистов. В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что некоторые чиновники при общении с гражданами и СМИ "забывают простую культуру общения, духовность".