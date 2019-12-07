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В России вводится новый сопроводительный документ на автомобиль

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Теперь этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, сообщает RT.

"Информирование потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства (сколько энергии и топлива потребляется) должно осуществляться изготовителем с помощью этикетки энергоэффективности", - говорится в сообщении.

Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Для электромобилей в этикетке также необходимо уточнять, сколько электроэнергии будет потреблять этот транспорт и какой у него запас хода.

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Этикетка энергоэффективности должна входить в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объем производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год).

Новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.

Теги:
бензин, закон, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Россия, Россия



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