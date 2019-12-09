За естественную красоту: кто стал новой "Мисс Вселенной-2019"

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщатся в официальном Twitter.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Известно, что победительница конкурса Зозибини Тунци увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов. Также она - за естественную красоту.
Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
"Я стану великой женщиной": история узбекской модели Нигины Фахриддиновой >>
Напомним, международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире.