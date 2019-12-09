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Победительница конкурса Мисс Вселенная Зозибини Тунзи

За естественную красоту: кто стал новой "Мисс Вселенной-2019"

© AFP 2018 / Paras Griffin
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Зозибини Тунци из ЮАР увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов, также девушка только за естественную красоту.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщатся в официальном Twitter.

В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Финалистки конкурса Мисс Вселенная
© AFP 2018 / Paras Griffin
Финалистки конкурса "Мисс Вселенная"

Известно, что победительница конкурса Зозибини Тунци увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов. Также она - за естественную красоту.

Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

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Напомним, международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире.

Теги:
девушки, модель, конкурс красоты, Конкурс, конкур, США, США, ЮАР



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