Кабмин РФ одобрил проект соглашения о пенсиях трудящимся на территории стран ЕАЭС

В случае нехватки стажа работы для получения пенсии, учитывается стаж работы трудящегося в других странах-членах ЕАЭС.

Ташкент, 9 дек - Sputnik. Одобрен проект соглашения о пенсионном обеспечении работников на территории стран-членов ЕАЭС, передает РИА Новости.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Одобрить представленный министерством труда и социальной защиты РФ, согласованный с МИД РФ, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Пенсионным фондом РФ проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе.

Согласно проекту соглашения, каждое государство ЕАЭС определяет право на пенсию согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории.

Также в документе отмечено, что в случае нехватки стажа работы для получения пенсии, будет учтен стаж работы трудящегося в других странах-членах ЕАЭС "в соответствии с законодательством каждого из этих государств-членов, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени".

В соответствии с положениями соглашения, для установления инвалидности трудящегося его медобследование проводится согласно законам страны пребывания. Отмечается, что решения о группе, сроке и причине инвалидности принимается органом медико-социальной экспертизы страны, по законам которой назначаются и выплачиваются пенсии. В документе подчеркнуто, что при необходимости во внимание принимаются справки и медзаключения, выданные соответствующими учреждениями других членов ЕАЭС.

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