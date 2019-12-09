Экс-президент Кыргызстана направлен на психиатрическую экспертизу

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и 15 его сторонникам по делу о захвате заложников и массовых беспорядках в селе Кой-Таш назначили экспертизу в Республиканском центре психиатрического здоровья для исполнения.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"В соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК были вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу, которые направлены в Республиканский центр психиатрического здоровья для исполнения", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале августа в Кыргызстане была проведена операция по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства, на что те открыли ответный огонь. К тому же в плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. Экс-президент сам сдался силовикам лишь на следующий день. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб. Расследованием этих событий занимается следственная служба МВД. Помимо самого Атамбаева, по делу проходят еще 15 его сторонников.

Атамбаеву грозит пожизненный срок

По итогам президентских выборов в 2017-м Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.