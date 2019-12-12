Начал работу официальный сайт 75-летия Победы

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Официальный сайт, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начал функционировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента России.

Главная страница сайта, посвященного 75-летию Победы

Впервые сайт Победы был запущен с 2005 года, его материал обновляется каждые пять лет.

"MAY9.RU будет регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сайт MAY9.RU будет информировать о памятных датах, праздничных торжествах, образовательных акциях, которые запланированы на 2020 год.

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Также там разместят архивные материалы: исторические сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, фотоархив военных лет, знаменитые записи Советского информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана.

Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с крупнейшим собранным архивом парадов Победы прошедших лет.