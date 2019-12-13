Маргарита Симоньян рассказала об аудитории канала RT

Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. "Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой", - сказал Оливер Стоун, выступая в аргентинском университете. Не в ответ на наш вопрос, не по нашей просьбе и даже не в нашем присутствии. Мне нравится наша аудитория", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Таким образом главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова американского режиссера Оливера Стоуна о том, что он смотрит новости только на телеканале RT.

Стоун упомянул RT в своей благодарственной речи в Университете Буэнос-Айреса, где был удостоен докторcкой степени, сообщает Prensa Latina.

В 2018 году один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс рассказал, что смотрит RT, потому что "американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию".

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица назвал RT лучшим образцом того, каким должно быть телевидение.