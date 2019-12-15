На птичьих правах: РФ ждет ответа от Twitter о блокировке Россотрудничества

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Лев Рыжков. Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества после публикации о Дне Конституции России, обнулив данные по подписчикам и удалив саму публикацию.
По техническим причинам?
Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов прокомментировал Sputnik сложившуюся ситуацию.
"Наши сотрудники пытаются получить официальный комментарий от представительства соцсети. Не укладывается в голове, что наша публикация могла вызвать такую реакцию администраторов этого сервиса. Думаю, что нам сейчас предоставят какие-то иные, может быть, даже технические обоснования случившегося. Надеемся, что нарушение прав наших подписчиков будет прекращено в кратчайшие сроки", — заявил чиновник.
Дискриминация или сбой?
О том, как может развиваться ситуация, Sputnik узнал у вице-президента Федеральной палаты адвокатов, члена Общественной палаты, заслуженного юриста России Владислава Гриба.
Для понимания дальнейших действий нужно дождаться объяснений от Twitter, считает адвокат.
"Twitter должен дать ответ со ссылкой на существующую нормативно-правовую базу, в том числе Российской Федерации, на территории которой он работает. После получения разъяснений и документов вопросы будут решаться либо в досудебном, либо в судебном порядке. Как минимум мы ждем от Twitter вразумительный ответ. Только после их реакции можно уже принимать меры правового характера. Недопустима дискриминация ни граждан, ни организаций, ни юридических лиц без законного на то основания", — заключил Владислав Гриб.
По словам юриста, Россотрудничество вправе обратиться в Роскомнадзор, поскольку налицо нарушение прав граждан Российской Федерации.
Деятельность организации и ее зарубежных филиалов направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.
Сегодня Россотрудничество представлено в 80 странах мира, в том числе 74 российских центра науки и культуры работают в 62 государствах, еще 24 представителя Агентства исполняют обязанности при 22 посольствах РФ.