На птичьих правах: РФ ждет ответа от Twitter о блокировке Россотрудничества

Официальный аккаунт организации, работающий более чем в 80 странах мира, был по непонятной причине заблокирован после публикации ко Дню Конститутции РФ. Социальная сеть еще не представила официальных объяснений по этому поводу. В РФ такой шаг назвали дискриминацией.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Лев Рыжков. Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества после публикации о Дне Конституции России, обнулив данные по подписчикам и удалив саму публикацию.

По техническим причинам?

Заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов прокомментировал Sputnik сложившуюся ситуацию.

"Наши сотрудники пытаются получить официальный комментарий от представительства соцсети. Не укладывается в голове, что наша публикация могла вызвать такую реакцию администраторов этого сервиса. Думаю, что нам сейчас предоставят какие-то иные, может быть, даже технические обоснования случившегося. Надеемся, что нарушение прав наших подписчиков будет прекращено в кратчайшие сроки", — заявил чиновник.

Дискриминация или сбой?

О том, как может развиваться ситуация, Sputnik узнал у вице-президента Федеральной палаты адвокатов, члена Общественной палаты, заслуженного юриста России Владислава Гриба.

"В определенной степени блокировка Россотрудничества — шаг дурацкий и необъяснимый, — считает юрист. — Если только это не какая-то техническая причина. Но вполне очевидно, что нет. В таком случае перед нашей организацией давно бы уже извинились. Если бы такой инцидент случился в бизнесе, то компания подала бы соответствующие иски. Я думаю, что Россотрудничество не может и не должно оставить это без ответа. Так или иначе, это и ущерб репутации, определенная дискриминация по политическим мотивам".

Для понимания дальнейших действий нужно дождаться объяснений от Twitter, считает адвокат.

"Twitter должен дать ответ со ссылкой на существующую нормативно-правовую базу, в том числе Российской Федерации, на территории которой он работает. После получения разъяснений и документов вопросы будут решаться либо в досудебном, либо в судебном порядке. Как минимум мы ждем от Twitter вразумительный ответ. Только после их реакции можно уже принимать меры правового характера. Недопустима дискриминация ни граждан, ни организаций, ни юридических лиц без законного на то основания", — заключил Владислав Гриб.

По словам юриста, Россотрудничество вправе обратиться в Роскомнадзор, поскольку налицо нарушение прав граждан Российской Федерации.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) создано 2008 года.

Деятельность организации и ее зарубежных филиалов направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.

Сегодня Россотрудничество представлено в 80 странах мира, в том числе 74 российских центра науки и культуры работают в 62 государствах, еще 24 представителя Агентства исполняют обязанности при 22 посольствах РФ.