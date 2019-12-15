Чудеса на "Поле чудес": участник отгадал слово с ошибкой и победил

Мужчина полностью назвал загаданное слово, которое было написано на табло с орфографической ошибкой.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.

В финале программы ведущий передачи Леонид Якубович предложил участникам отгадать название вальса, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет.

Правильным ответом было слово "монпансье", однако на табло и на экране слово было написано как "монпасье".

Однако это не помешало участнику программы угадать слово, несмотря на то, что в нем не хватало одной буквы. Также он победил и в суперигре.

Ранее Леонид Якубович рассказал о секретах своей работы в эфире одной из радиопередач. По словам телеведущего, он никогда не смотрел свою передачу и сам не понимает, как она продолжает выходить в эфир.

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Между тем он отметил, что во время съемок передачи на площадке всегда царит атмосфера неподдельной радости и веселья. Правда, не все выходит в эфир, добавил Якубович.

Капитал-шоу "Поле чудес" выходит в эфир с 1990 года. С 1991-ого программу ведет Леонид Якубович. До этого ведущим был Владислав Листьев.