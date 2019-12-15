Ученые: ежедневно употреблять шоколад - полезно

По данным экспертов, сладость препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует работу мозга, а также сохраняет здоровье кожи.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Эксперты советуют включить в свой рацион больше шоколада. Об этом рассказало шведское издание Expressen и перечислило восемь научных доказательств пользы этой сладости.

Прежде всего, шоколад помогает лучше усваивать кислород - за счет содержащихся в нем флавоноидов (антиоксидантов).

Как показали результаты исследования Международного общества спортивного питания, флавоноиды увеличивают количество нитритов в организме, тем самым делая организм выносливее.

Более того, шоколад с высоким содержанием какао дает организму большой спектр различных витаминов и минералов, которые важны для здоровья: магний, железо, цинк, кальций и другие.

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Издание подчеркивает, что немецкие ученые также доказали пользу темного шоколада для кожи. Те самые флавоноиды помогают защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения.

Кроме того, научно доказано, что шоколад повышает настроение и снижает уровень стресса. Как показало исследование "Журнала психофармакологии", люди, которые часто едят шоколад, меньше нервничают.

По словам ученых из Университета Южной Австралии, шоколад способен и стимулировать работу мозга, в том числе улучшать память, концентрацию и способность решать трудные задачи.

Еще одно полезное свойство этой сладости — способность укреплять сердечно-сосудистую систему.

Исследования показали, что темный шоколад препятствует развитию сердечных заболеваний. В частности, эксперимент австралийского Университета Монаша в Мельбурне продемонстрировал, что у двух тысяч человек, которые принимали участие в опыте, действительно снизился риск сердечного приступа.

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Между тем специалисты утверждают, что положительное влияние сладость оказывает и на давление, поддерживая его в норме.