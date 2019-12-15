Казахский город Алматы могут в скором времени переименовать

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Казахскому городу Алматы могут вернуть его историческое название - Алма-Ата. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
Идею переименовать вслед за Астаной и город Алматы принадлежит писателю, поэту и общественному деятелю Олжасу Сулейменову. Свое предложение он высказал на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Тот поддержал, но подчеркнул, что "народ должен решить сам", отмечает Sputnik Казахстан.
По словам Сулейменова, многие жители крупного мегаполиса эту инициативу одобрили.
"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы", – отметил он.
Вопрос о возвращении Южной столице Казахстана прежнего названия – Алма-Ата – поднимается в обществе время от времени. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.
Переименование столицы Казахстана не требует замены документов >>
А вот те, кто выступают против, отмечают, что любое переименование всегда связано с дополнительными расходами бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.
С 1921 года город официально назывался Алма-Ата. В 1993 году его переименовали в Алматы ("Яблоневый").