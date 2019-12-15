Президент Армении выразил готовность приехать в РФ на годовщину 75-летия Победы

Праздничные мероприятия по случаю юбилея Победы пройдут в Москве мае следующего года. Свое участие в торжествах уже подтвердили 17 зарубежных лидеров.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян заявил о готовности приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

"Обязательно приеду, если пригласят. Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас: и для России, и для русских, и для армян, и для украинцев, и для узбеков, и для других народов", - заявил Саркисян.

Праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве 9 мая.

Свой приезд на годовщину Победы в Москву в 2020 году подтвердили лидеры 17 стран. Среди них - лидеры Франции, Чехии, Северной Македонии, Монголии, Кубы, Венесуэлы, Палестины и Индии.

Из глав постсоветских республик Москву уже пообещали посетить лидеры Белоруссии, Казахстана, Молдовы.

В июне президент РФ Владимир Путин пригласил на празднование 75-летия Победы лидеров стран ШОС (Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан).

Кроме того, Россия пригласила на празднование юбилея Победы британского премьера Бориса Джонсона, президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына, лидеров Абхазии, Южной Осетии.

В Кремле также обещали позвать и президента Украины Владимира Зеленского.