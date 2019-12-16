Кыргызстан отказывается от добычи урана

Соответствующий закон подписан президентом Кыргызской Республики С. Жээнбековым. Согласно документу, помимо прочего, в республике запрещается разработка урановых месторождений, а также ввоз радиоактивного сырья и отходов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Президент Кыргызстана Жээнбеков подписал закон о запрете разработки урановых месторождений в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Жээнбеков подписал закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике", - сказано в заявлении.

Согласно закону, на территории Кыргызстана запрещается геологоразведка и разработка урановых и ториевых месторождений, разработка хвостохранилищ и ввоз на территорию страны радиоактивного сырья и отходов. Закон вступит в силу через 15 дней.

Законопроект был внесен в парламент после недовольства общества и гражданских активистов по поводу работ на урановом месторождении Кызыл-Омпол. В начале мая глава республики заявил, что в Кыргызстане уран добывать не будут.

При этом напомним, Узбекистан, будучи одним из мировых лидеров по добыче урана, стал инициатором моратория ООН о нераспространении ядерного оружия в Центральной Азии, а также принял на себя обязательство перед МАГАТЭ о необогащении урана.

По словам замглавы МАГАТЭ Михаила Чудакова, уран - уникальное топливо, один килограмм которого дает до 800 тысяч киловатт электроэнергии, в то время как килограмм угля или газа лишь 7-8 киловатт. Он заявил, что атомная энергетика безальтернативна и действующие АЭС экономят столько выбросов в атмосферу, сколько было бы, если убрать на один год с дорог 400 миллионов авто. Относительно энергоемкости строящейся в Узбекистане первой АЭС Чудаков лишь коротко обозначил следующие цифры: 630 граммов урана заменяют 70 тонн угля и 140 тонн древесины.

По данным МАГАТЭ, на сегодняшний день атомная энергетика покрывает до 11% мировых потребностей в электроэнергии, 30 государств сейчас задумались над строительством новых энергоблоков, а всего на территории Азии действуют свыше 50 блоков, что составляет две трети от мировой ядерной генерации.