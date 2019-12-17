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Прилавок с овощами

Меньше мяса, больше овощей: как бороться с проблемой ожирения в мире

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20191217/13032019/Menshe-myasa-bolshe-ovoschey-kak-borotsya-s-problemoy-ozhireniya-v-mire.html

Почти 2,3 миллиарда малышей и взрослых в мире страдают ожирением, а более 150 миллионов детей — задержками развития.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения подготовила новый доклад по проблеме ожирения и истощения в мире, сообщается на официальном сайте.

"Недоедание и ожирение могут иметь пагубные последствия для будущих поколений, поскольку дети недоедающих или, наоборот, страдающих ожирением матерей нередко испытывают проблемы со здоровьем", - говорится в сообщении.

Согласно оценкам, почти 2,3 миллиарда малышей и взрослых в мире страдают ожирением, а более 150 миллионов детей — задержками развития.

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Качественный рацион сокращает риск всех форм неполноценного питания, способствуя здоровому росту, развитию и формированию иммунитета и предотвращая ожирение и неинфекционные заболевания (НИЗ) в течение всей жизни. 

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Составляющие здорового питания включают в себя:

- оптимальное грудное вскармливание в первые два года жизни;

- активное потребление разнообразных овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, пищевых волокон, орехов и семян;

- умеренное потребление пищевых продуктов растительного происхождения;

- минимальное потребление технологически обработанных мясных продуктов, а также продуктов питания и напитков с высокой энергетической плотностью и добавками в виде сахара, насыщенных жиров, трансжиров и соли. 

"Отрицательные последствия могут передаваться новым поколениям: так, у страдающих ожирением матерей, не получавших достаточно питательных веществ в первые годы своей жизни, выше риск того, что ожирением будут страдать и их дети", - говорится в докладе.

По мнению авторов, назрела необходимость изменить подход к снабжению людей продовольствием и пересмотреть все этапы этого процесса, включая производство, переработку, торговлю, ценообразование, сбыт и маркировку — вплоть до потребления и переработки отходов.

Теги:
мир, мир, здоровье, правильное питание, питание, продукты, ВОЗ, мясо, ожирение



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