Необходимо создать единую базу с данными о нелегальных мигрантах - Москалькова

Российский омбудсмен заострила внимание на проблеме нелегальной миграции, сказав, что потребность в создании единой информационной базы в границах Евразийского государства назрела уже давно. Ее наличие поможет, прежде всего, самим трудящимся.

ТАШКЕНТ, 17 декабря - Sputnik. Наличие единой базы со сведениями о нелегальных мигрантах поможет предупредить проблемы, с которыми сталкивается человек, не знающий о своем запрете на въезд. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

С таким заявлением на Международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" выступила российский омбудсмен.

"Особую актуальность сохраняет проблема нелегальной миграции. Назрела потребность в создании единой широкой информационной базы в границах Евразийского государства, в которой содержались бы сведения об ограничении на въезд нелегальных мигрантов. Иногда человек не знает, что ему запрещено: он приезжает на границу и оказывается в трудном положении. Мы хотим защитить этих людей",- уточнила она.

За прошедший период этого года российский омбудсмен по теме внешней миграции получила более 800 обращений, большую долю которых составляют вопросы получения гражданства и предоставления прав трудящимся мигрантам.

"Перед нами, как и перед другими странами, стоит задача приведения в соответствие ряда положений федерального законодательства международным правовым нормам по защите прав трудящихся мигрантов и, в частности, Конференции ООН 1990 года",- заключила она.

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В работе конференции участие также принимают председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир и более 80 других международных участников, в числе которых представители более 20 национальных правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.