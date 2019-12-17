Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

По данным следствия, Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007-м, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Samaa.

Впервые в истории Пакистана коллегия специального суда из трех человек приговорила бывшего президента Пакистана к смертной казни по 6 статье Конституции страны. Согласно закону, любой, кто нарушает Конституцию "с применением силы или демонстрацией силы", виновен в государственной измене.

Двое из троих судей проголосовали за высшую меру наказания.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007-м, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.

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В марте 2016-го, после того как Верховный суд Пакистана исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф направился в ОАЭ на лечение.

С тех пор он находится в Дубае, по версии следствия, скрывается от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.

Как заявил глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов, вынесение смертного приговора экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу не приведет к дестабилизации в стране.

"Я не думаю, что в стране будет спровоцирован кризис, поскольку у Машаррафа нет широкой базы общественной поддержки", - сказал Кабулов.

При этом он подчеркнул, что вынесение данного приговора - внутренне дело Пакистана. "Никаких оценок мы не даем, это внутренне дело пакистанского правительства и государства", - подчеркнул российский дипломат.