Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik, Лев Рыжков. "Многие жители Эстонии воспринимают Sputnik, как отдушину в достаточно затхлой информационной атмосфере, - отметил Мамонтов. – Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии".

Мамонтов отметил, что у российских СМИ время от времени возникают проблемы в европейских странах. Однако Эстония превзошла всех в травле и преследовании непровластных изданий.

"Руководство стран молодой "европейской демократии" взяло на себя роль сторожевых мосек, - отметил Владимир Мамонтов. – Эти моськи будут гавкать гораздо громче больших собак и по первому зову расскажут о "российской опасности" или "красной угрозе". И, как мы видим, они не чураются ничего".

Явлением того же ряда, что и давление на Sputnik, журналист считает скандальное высказывание министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.