Число потребителей табака снижается по всему миру — ВОЗ

Особенно заметно снижение показателей среди женского населения. Ежегодно табак уносит жизни примерно половины его потребителей и становится причиной смерти более 8 миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила обновленный доклад о мировых тенденциях распространенности потребления табака за 2000−2025 годы.

Доклад ВОЗ посвящен курению сигарет, трубок, сигар, кальянов, несигаретных изделий (таких как биди, черуты и кретек), бездымных табачных изделий и изделий из нагреваемого табака. Рассматриваются также и электронные сигареты.

Согласно исследованиям, за почти два десятилетия общее количество потребителей табака снизилось примерно на 60 миллионов человек.

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Как отмечают аналитики, во многом это произошло за счет сокращения числа потребителей среди женской части населения (с 2000-го от потребления табака отказались 102 миллионов женщин). К 2025 году, по прогнозам ВОЗ, этот показатель должен уменьшиться еще на 32 миллиона.

"Большинство связанных с табаком случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, которые являются мишенью агрессивной пропаганды и маркетинга со стороны табачной промышленности", - говорится в докладе ВОЗ.

Медленнее всего сокращение потребления табака среди женщин происходит в Европейском регионе ВОЗ, куда входит и Узбекистан.

С 2000-го число потребителей табака среди мужского населения возросло примерно на 40 миллионов.

При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра начнет уменьшаться: к 2020 году показатель - на два миллиона, к 2025-му - на четыре миллиона.

Согласно прогнозу ВОЗ, при условии, что страны продолжат принимать усилия по борьбе против табака, к 2020 году число употребляющих табак мужчин и женщин составит 1,326 миллиарда человек (22,8% от общей численности мирового населения), а к 2025 году — 1,299 миллиарда (20,9%). Примерно в 60% стран потребление табака снижается уже с 2010-го.

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Между тем выполнить цель – снизить мировое потребление табака на 30% к 2025 году – вряд ли удастся достичь. Если динамика останется такой же, как сейчас, то через пять лет сокращение составит 23,4%. По мнению экспертов, достичь намеченной цели удастся лишь 32 странам.

Одной из наиболее эффективных мер, поспособствовавших сокращению потребления табака и расходов на здравоохранение, стало налогообложение табачной продукции.

ВОЗ отмечает, что ежегодно табак уносит жизни примерно половины его потребителей и каждый год становится причиной смерти (напрямую или косвенно) более 8 миллионов человек.

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По мнению экспертов, то, что количество потребителей табака снижается, не означает, что показатели смертности также снизятся, поскольку болезни, связанные с табаком, проявляются со временем.

По оценкам экспертов, сегодня в Узбекистане табак употребляют около 2,6 миллиона человек (12,3% от общей численности населения). Основная доля курильщиков (более 70%) находится в возрасте от 25 до 54 лет.