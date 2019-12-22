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Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев

Гендиректор МИА "Россия сегодня" прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает угрозы в адрес сотрудников Sputnik Эстония опасным прецедентом, способным вызвать цепную реакцию по всей Европе.

"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — заявил он в своей программе "Вести недели", передает РИА Новости.

Киселев  обратил внимание, что Таллин предпринял действия против сотрудников медиагруппы под предлогом санкций Евросоюза, которые были введены лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, персональные санкции не должны трактоваться шире, чем они есть.

"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг - как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом ", — сказал он.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" также добавил, что среди всех стран Евросоюза подобным образом санкции трактует только Эстония.

Флаги ОБСЕ
© Foto : OSCE / Mikhail Evstafiev
Представитель ОБСЕ отреагировал на притеснения журналистов Sputnik Эстония

Ранее сотрудники редакции сообщили, что эстонская полиция угрожает им уголовным преследованием, если они не уволятся из российского СМИ до 1 января 2020 года.

Ситуацию вокруг Sputnik Эстония ранее прокомментировал российский лидер Владимир Путин. По его словам, сотрудникам российского СМИ необходимо добиваться работать в тех странах, "которые боятся информации и боятся правды", которую несет медиагруппа своим зрителям и слушателям.

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Теги:
журналисты, СМИ, Эстония, Sputnik, МИА "Россия Сегодня", Дмитрий Киселев



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