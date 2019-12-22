Гендиректор МИА "Россия сегодня" прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония

Ранее власти Эстонии пригрозили сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня".

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает угрозы в адрес сотрудников Sputnik Эстония опасным прецедентом, способным вызвать цепную реакцию по всей Европе.

"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — заявил он в своей программе "Вести недели", передает РИА Новости.

Киселев обратил внимание, что Таллин предпринял действия против сотрудников медиагруппы под предлогом санкций Евросоюза, которые были введены лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, персональные санкции не должны трактоваться шире, чем они есть.

"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг - как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом ", — сказал он.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" также добавил, что среди всех стран Евросоюза подобным образом санкции трактует только Эстония.

Ранее сотрудники редакции сообщили, что эстонская полиция угрожает им уголовным преследованием, если они не уволятся из российского СМИ до 1 января 2020 года.

Ситуацию вокруг Sputnik Эстония ранее прокомментировал российский лидер Владимир Путин. По его словам, сотрудникам российского СМИ необходимо добиваться работать в тех странах, "которые боятся информации и боятся правды", которую несет медиагруппа своим зрителям и слушателям.