Немецкий миллионер ищет 10 желающих пожить в "раю" в Новой Зеландии

Богатый предприниматель ищет людей в возрасте до 70 лет и приглашает их присоединиться к жизни "в коммуне" на западном побережье Северного острова.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Немецкий миллионер ищет людей, желающих поселиться на его землевладении в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New York Post.

70-летний предприниматель Карл Райпен дал объявление в новозеландской газете, где написал, что ищет десять человек, которые могли бы ему составить компанию на удаленной ферме.

По его словам, он хочет разделить с ними жизнь в этом "раю".

Подходят и мужчины, и женщины, однако есть важное условие: кандидат не должен быть старше 70 лет.

Karl Reipen seeks 10 people to live with him in $5.6M 'paradise' https://t.co/zZvTu6sp5n — Susan Mitchell (@tomandsus33) December 20, 2019

Счастливчики будут жить в отдельных домах по два человека и "делить прекрасную винодельню для общественных встреч и ужинов".

"Если вам интересно жить с группой интересных людей, это может стать новой жизнью для вас. Вы можете гулять, ловить рыбу, ходить по магазинам, кататься на каяках, наблюдать за птицами, плавать или смотреть на красивых животных", - говорится в объявлении.

Также, если у кого-то есть лошади, их можно захватить с собой — у миллионера имеются конюшня и манеж для конного спорта.

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В сообщении не упоминается конкретно имя Райпена, но оно составлено от первого лица. В объявлении подробно рассказывается о том, как человек с опытом работы в "международном бизнесе" переехал в этот район после того, как "нашел красивую ферму в 2000 году".

"Мне потребовалось десять лет, чтобы привести ее в соответствие с сегодняшними стандартами. Теперь, когда все закончено, я хотел бы поделиться "раем" с хорошими людьми", - написал он.

Ферма находится на значительном расстоянии от населенных пунктов. Дорога до места на автомобиле займет около полутора часов.

В объявлении не указано, как именно будут отобраны кандидаты.