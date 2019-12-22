Лавров о Зеленском, русофобии и "возвращении" РФ в G8

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет нормализации отношений с Россией, однако есть те, кто не дает ему это сделать. По его словам, яркий тому пример – отказ Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.

"Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет, прежде всего, прекратить войну и чтобы перестали гибнуть люди, у него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - заявил российский министр в эфире программы "Большая игра".

Между тем глава МИД отметил, что власти Украины понимают необходимость договариваться с Россией, особенно по газовому вопросу.

Также Лавров напомнил, что в том, что сегодня российско-украинские отношения именно такие, отчасти виновата Европа, которая с давних пор ставила Киев перед выбором даже тогда, когда между странами не было конфликта. Министр привел в пример украинские выборы на рубеже 2004 и 2005 годов, когда европейские политики в один голос заявляли о том, что " Украина должна выбирать – либо она с Европой, либо она с Россией".

"То есть эта русофобия вбивалась сознательно и последовательно достаточно давно. Наверное, уже выросло поколение людей, которые повелись на эту пропаганду. Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе", - подчеркнул он.

Лавров добавил, что русофобия наблюдается и в самой Европе, а, точнее, со стороны стран-членов НАТО она просто зашкаливает.

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Во время эфира министр также затронул тему "возвращения" России в "большую восьмерку" и назвал этот формат "нерепрезентативным и ничего не решающим".

"В том, что касается США и попыток играть на России и Китае, это давняя история. Еще Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер касались данной темы. Конечно, мы следим за тем, как эту тему анализируют на Западе. Между прочим, она затрагивалась в ходе моих бесед в Вашингтоне. По понятным причинам не буду раскрывать, как конкретно. Когда стали звучать призывы вернуть Россию в "семерку" и возобновить "восьмерку", большинство аналитиков связывало это однозначно с желанием отодвинуть Россию от КНР. Это нерепрезентативный формат. Он ничего внутри себя решить не может", - сказал он.