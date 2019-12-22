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Шестилетняя британка нашла в открытке послание из китайской тюрьмы

© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Британская сеть супермаркетов, где девочка купила открытку, приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором предположительно используется рабский труд заключенных.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Юная жительница Лондона обнаружила на купленной рождественской открытке послание от заключенных из Китая, пишет газета Sunday Times.

По данным издания, шестилетняя Флоренс Уиддиком купила в магазине Tesco набор открыток за 1,5 фунта стерлингов и увидела на одной из карточек с изображением котенка надпись.

"Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям", — говорилось в открытке.

В компании Tesco заявили, что приостановили сотрудничество с китайской фабрикой по производству таких открыток и начали собственное расследование инцидента.

Если подтвердится, что на китайском предприятии Zheijiang Yunguang Printing используется принудительный труд заключенных, то оно будет исключено из списка поставщиков Tesco, сообщили в компании.

Рынок в Ташкенте
REUTERS / Stringer
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Отмечается, что продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около 300 тысяч фунтов стерлингов в год. Деньги направляются в такие благотворительные организации, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Пока неизвестно, получил ли кто-то еще подобную открытку с запиской внутри.

Это не первая подобная история: в 2012 году американка  Джули Кит обнаружила в коробке с украшениями к Хеллоуину послание от китайского заключенного с описанием пыток и преследований.

Теги:
принудительный труд, Китай, Великобритания



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