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В Афганистане выбрали президента страны

© Sputnik / Сайед Али
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Sputnik Узбекистан
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В Исламской Республике Афганистан состоялись президентские выборы. Афганский народ выбрал главу государства на ближайшие пять лет.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. По предварительным результатам выборов, действующий президент Исламской Республики Ашраф Гани победил в гонке, набрав 50,64% голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Афганистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани.
Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти ИРА Абдулла Абдулла, прямой конкурент Гани и при предыдущих выборах. Другой крупный участник избирательного процесса - бывший премьер-министр Афганистана, лидер афганских моджахедов (Исламская партия Афганистана "Хезб-э-Ислами") Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов. Занявший второе место в гонке Абдулла уже успел заявить на своей странице в Facebook, что он не согласен с результатами выборов и назвал их "сфальсифицированными".

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Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены после того, как рассмотрят жалобы кандидатов.

REUTERS/Omar Sobhani
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Напомним, выборы президента Исламской Республики состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство "Пажвак", не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.

 

 

Теги:
Мохаммад Ашраф Гани, выборы президента, Афганистан



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