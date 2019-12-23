В Афганистане выбрали президента страны

В Исламской Республике Афганистан состоялись президентские выборы. Афганский народ выбрал главу государства на ближайшие пять лет.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. По предварительным результатам выборов, действующий президент Исламской Республики Ашраф Гани победил в гонке, набрав 50,64% голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на Национальную избирательную комиссию Афганистана.

Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти ИРА Абдулла Абдулла, прямой конкурент Гани и при предыдущих выборах. Другой крупный участник избирательного процесса - бывший премьер-министр Афганистана, лидер афганских моджахедов (Исламская партия Афганистана "Хезб-э-Ислами") Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов. Занявший второе место в гонке Абдулла уже успел заявить на своей странице в Facebook, что он не согласен с результатами выборов и назвал их "сфальсифицированными".

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Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Окончательные результаты выборов будут объявлены после того, как рассмотрят жалобы кандидатов.

Напомним, выборы президента Исламской Республики состоялись 28 сентября. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщало агентство "Пажвак", не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности писало, что ликвидированы 34 боевика, еще 18 талибов задержаны.