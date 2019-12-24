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На съемках фильма Ирония судьбы (режиссер Эльдар Рязанов). В роли Надежды Шевелевой - польская актриса Барбара Брыльска, в роли врача Евгения Лукашина - Андрей Мягков.

В России покажут отреставрированную версию "Иронии судьбы"

© Sputnik / В. Алисов
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Двухсерийная лирическая новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова вот уже много лет радует телезрителей всех возрастов.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

  • Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год)
    "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
  • Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год)
    "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
  • Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год)
    "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
  • Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год)
    "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
  • Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год)
    "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)
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"Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975 год)

Известно, что картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями". По словам представителя телеканала, дата и время показа новой ленты появится в скором времени.

"Иронию судьбы, или С легким паром!" – один из самых популярных и любимых советских фильмов - впервые показали 1 января 1976 года. Картина тут же стала культовой, ее традиционно показывают в канун новогодней ночи.

Действие фильма разворачивается в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. В основу сюжета легла история любви московского врача Жени Лукашина и ленинградской учительницы Надю, которые совершенно случайно встретились в одной квартире в новогоднюю ночь.

Главные роли в картине исполнили Андрей Мягков, Барбара Брыльска и Юрий Яковлев.

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Теги:
реставрация, фильм, СССР



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