Подготовка к праздникам: россиянин приготовил оливье в бетономешалке - видео

Для такого масштабного эксперимента "кулинару" понадобилось несколько тазиков с нарезанными ингредиентами.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Оливье — традиционное блюдо на российском новогоднем столе. Кто-то пытается экспериментировать с его рецептом, меняя ингредиенты, а кто-то — с методами приготовления.

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Необычный способ угостить своих коллег праздничным салатом придумал житель России Антон Кувшинников: он решил приготовить порцию оливье с помощью бетономешалки, чтобы точно на всех хватило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чуть позже выложим полную версию😉🤘 Публикация от ⚡️Кувалда.ру⚡️ (@kuvaldaru) 20 Дек 2019 в 6:54 PST

Для салата были использованы традиционные ингредиенты, разложенные по тазикам: картошка, морковка, соленые огурцы, колбаса и зеленый горошек. Для заправки блюда потребовалось несколько ведер майонеза.

По словам мужчины, бетономешалку заранее подготовили для приготовления новогоднего салата: внутри было сделано специальное пищевое покрытие.

Оливье - символ Нового года в СНГ

Существует множество рецептов приготовление оливье: начиная от классического с отварным мясом и картофелем и заканчивая вегетарианским и диетическим.

Согласно легенде, в XIX веке рецепт знаменитого салата придумал для московского ресторана французский повар, давший впоследствии имя популярному новогоднему угощению.

Самый ранний известный рецепт такой: жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус "Провансаль" с добавлением соуса "Соя-кабуль".

Рецепт из книги 1913 года кулинара Бобринского: мясо дичи или курицы, картофель, пикули, яйца, салат-латук, майонез и соя-кабуль.

Со временем ингредиенты салата несколько изменились: теперь в оливье чаще добавляют вареную колбасу, нежели мясо, и отварную морковь с консервированным горошком.