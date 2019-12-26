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Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве

Фальшивая "Юлдуз Усманова" обманула жителей Таджикистана на крупную сумму

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20191226/13113347/Falshivaya-Yulduz-Usmanova-obmanula-zhiteley-Tadzhikistana-na-krupnuyu-summu.html

Вместо любимой артистки зрители увидели на сцене ее двойника. Подмену распознали буквально с первой песни.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Мошенница, выдавшая себя за народную артистку Узбекистана Юлдуз Усманову, обманула жителей таджикского города Истаравшан на 110 тысяч сомони (примерно 11,5 тысячи долларов).

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Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Таджикистан.

Поклонники известной узбекской примадонны, которую любят и в Таджикистане, купили билеты на концерт, однако самой Усмановой, как оказалось, на сцене не было.

Вместо нее выступала ее клон. Женщина всячески старалась походить на народную артистку и выступала в очках, однако преданные фанаты раскрыли обман после первой же песни.

Между тем зрителей не насторожили рекламные баннеры, в которых слова было явно написаны с ошибками: "декабИр", "кАнтроль".

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Организатор концерта, продавший 300 билетов по 350 сомони (35 долларов), скрылся.

Будут ли обманутые фанаты обращаться к правоохранителям - неизвестно.

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Теги:
Концерт, Юлдуз Усманова, Таджикистан



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